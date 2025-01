Поледици и хаос: Великобритания и Германия в снежен капан

О билен снеговалеж и леден дъжд предизвикаха вчера сериозни проблеми с транспорта на много места в Европа, особено във Великобритания и Германия. Няколко големи летища бяха принудени да спрат полетите, предаде Асошиейтед прес.

В районите в Северна Англия, които са на надморска височина над 300 метра, са натрупали 40 сантиметра сняг. Има опасения, че редица селища може да бъдат откъснати от света.

Електроснабдяването е прекъснато по места в Бирмингам, Бристъл, както и в уелската столица Кардиф.

What I imagine Missouri looks like right now pic.twitter.com/jH2eKwQbtd — Midwest vs. Everybody (@midwestern_ope) January 6, 2025

Летищата в Ливърпул, Манчестър и Лийдс бяха затворени през нощта на събота срещу неделя, но постепенно трафикът бе възобновен. Редица спортни срещи бяха отменени, но голямото дерби на английския футбол между Ливърпул и Манчестър Юнайтед все пак се игра, завършвайки 2:2.

Пътищата в Обединеното кралство бяха много натоварени вчера, когато много хора се връщаха у дома след края на коледната и новогодишната ваканция. Редица влакови курсове бяха отменени.

Heavy snow brings widespread disruption across the UK and Germanyhttps://t.co/88IabebF3H — CP24 (@CP24) January 6, 2025

Сняг и лед причиниха хаос и в Германия.

На летището във Франкфурт бяха анулирани 120 от планираните 1090 полета. На това в Мюнхен бе отворена само едната писта.

Heavy snow disrupts flights in the UK and Germany https://t.co/l1XzOOQtfq — hellosnoopy (@hellosnoopy8) January 6, 2025

Имаше смущения и в железопътния транспорт.

Осем души бяха ранени, когато автобус поднесе и излезе от пътя в южната провинция Баден-Вюртемберг.

Германия експериментира в съхранението на сняг през лятото

