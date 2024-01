Звездата от "Мери Попинз" Глинис Джоунс почина на 100-годишна възраст

Г линис Джоунс, известна с ролята си на майка суфражетка Уинифред Банкс в "Мери Попинз", почина на 100-годишна възраст, предаде Би Би Си.

Британската актриса, чиято кариера продължава повече от 60 години, е починала в Лос Анджелис на 4 януари, потвърди нейният мениджър.

