Почина актьорът Роби Колтрейн, изиграл Хагрид в "Хари Потър"

Н а 72 години почина актьорът Роби Колтрейн, известен с множество роли, сред които и с образа на Рубиъс Хагрид от филмите за Хари Потър, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Robbie Coltrane, the actor who brought to life the lovable gamekeeper Hagrid in the Harry Potter film franchise, died Friday, according to his agent. https://t.co/PRW2BT21ry pic.twitter.com/caVfReXHri