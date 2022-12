Почина вокалистът на „The Specials“ Тери Хол

В окалистът на пионерите на британската ска сцена "Дъ Спешълс" Тери Хол почина на 63-годишна възраст, предадоха ДПА и Прес Асосиейшън, като се позоваха на съобщение на групата.

"С голяма тъга ви съобщаваме за кончината след кратко боледуване на Тери - наш приятел, брат и един от най-великите певци и текстописци в страната ни. Тери беше прекрасен съпруг и баща, една от най-милите, забавни и оригинални души. Той слизаше от сцената след концертите на "The Specials" с три думи - "любов, любов, любов", се казва в съобщението на бандата в "Twitter".

