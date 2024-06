Почина популярен холивудски актьор

А ктьорът от "Френска връзка" Тони Ло Бианко почина на 87-годишна възраст.

Ло Бианко почина след дълга битка с рака, съобщи семейството му.

Tony Lo Bianco, 'The French Connection' actor, dead at 87 https://t.co/eRNqZpEQsn

„Тони Ло Бианко почина снощи в конефермата си в Мериленд след битка с рак на простатата. Съпругата му Ализ беше до него. Тони беше на 87 години“, се казва в изявление на представител на Ло Бианко.

Той имаше дълга и разнообразна кариера, включваща филми, хитови телевизионни предавания и театър.

The French Connection and Law and Order actor Tony Lo Bianco dies aged 87 https://t.co/7K14W1yqEX pic.twitter.com/NunCuuSaXa