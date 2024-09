Почина мащехата на Мадона

М ащехата на Мадона, Джоан Клер Чиконе, е починала на 81-годишна възраст.

Чиконе беше омъжена за бащата на поп кралицата, Силвио, в продължение на 58 години.

„Джоан Клер Чиконе почина мирно рано сутринта на 24 септември 2024 г. след кратка среща с много агресивен рак“, се казва в изявление. „Тя ще липсва ужасно на семейството и приятелите си, чийто живот обогати със своя ентусиазъм, радост и любов.“

Мадона е на 8 години, когато Джоан се омъжва за баща ѝ през 1966 г. Три години по-рано, през декември 1963 г., майка ѝ, която също се казва Мадона, умира на 30-годишна възраст.

66-годишната Мадона, по собствените ѝ думи, е имала трудни отношения с мащехата си като дете. През 2002 г. тя казва пред Лари Кинг, че „понякога е страдала“ в „моменти на хаос“ в детството си.

„Майка ми почина, когато бях малка, и това беше трудно за мен за известно време“, обяснява тя. „Искам да кажа честно, че не приемах мащехата си, когато растях. Аз съм много близка с баща си и не исках да приемам промяната в живота си.“

В разговор с Rolling Stone през 2015 г. тя казва, че като дете не е имала „модел за подражание“, защото „не е имала никаква връзка с Джоан“.

