Почина кралицата на италианското кино Моника Вити

И талианската актриса Моника Вити, озарявала по забележителен начин емблематичното творчество на своя сънародник Микеланджело Антониони, почина на 90-годишна възраст, предаде Франс прес, позовавайки се на министъра на културата Дарио Франческини.

"Сбогом на Моника Вити, сбогом на кралицата на италианското кино. Днес е наистина тъжен ден, отиде си една велика артистка и велика италианка", се посочва в направеното от Франческини изявление.

Моника Вити става известна през 60-те години на миналия век с участието си във филми на режисьора Микеланджело Антониони като "Приключението" (1960), "Нощта" (1961), "Затъмнението" (1962), "Червената пустиня" (1964).

R.I.P. Monica Vitti, who has passed away at the age of 90. pic.twitter.com/b8BVeQ3K8b