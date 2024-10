Почина актьорът от „Умирай трудно 2“ Джон Амос

Д жон Амос, известен най-вече с ролите си в минисериалите „Корени“ и „Умирай трудно 2“ от 1977 г., почина на 84-годишна възраст.

Според изявлението на публициста му Белинда Фостър той е починал на 21 август от естествена смърт, но новината беше съобщена едва във вторник.

Амос изигра и Джеймс Евънс старши в сериала „Добри времена“, в който се появи едно от първите чернокожи семейства с двама родители в телевизията.

Beloved TV dad John Amos has died at 84. The ‘Good Times,’ ‘Roots,’ and ‘Coming to America’ star has been remembered fondly in tributes from Martin Lawrence, Garcelle Beauvais, Wendell Pierce, and more. https://t.co/REKeJnF3Lf