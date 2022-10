Почина говорителят на комунистическия режим в Полша Йежи Урбан

Г оворителят на комунистическия режим в Полша през 80-те години Йежи Урбан е починал на 89-годишна възраст. Това съобщи днес седмичното сатирично издание "Nie" (Не), основано и ръководено от него след 1989 г., предаде АП, цитирана от БТА.

BREAKING:



Jerzy Urban has died.



He served as the official spokesperson of the communist regime in Poland between 1981-1989.



He was infamous for the press conferences after the introduction of martial law on December 13, 1981, during which the regime killed 100 dissidents. pic.twitter.com/mRhhN4bBFt