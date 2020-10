Почина Маргарет Нолан - едно от момичетата на Бонд

Б ританската актриса и модел Маргарет Нолан, която бе "момиче на Бонд" във филма "Голдфингър", е починала на 76 години, съобщи в Туитър режисьорът Едгар Райт, предаде БТА.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2