Почина авангардният творец Херман Нич

А встрийският авангарден творец Херман Нич почина на 83-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Той е известен с арт инсталации, за които използва кръв и животински вътрешности.

Творецът е починал в болница в австрийския град Мистелбах от тежко заболяване, каза съпругата му Рита Нич.

Austrian artist Hermann Nitsch, famous for his paintings and performances using human blood and animal carcasses, has died at age 83, his family said Tuesday https://t.co/jTRupVvu8T

Херман Нич е роден във Виена на 29 август 1938 г. Той е многостранен творец, като сред арт изявите му са пърформанси, живопис, скулптури и други.

Нич е сред създателите на Виенския акционизъм и е най-известен със своя Театър на оргии и мистерии. Популярността му достигна своя пик през 1998 г. с пърформанса "6-дневна игра", включващ 13 000 литра вино, стотици литри кръв, килограм грозде и домати, няколко животински трупа и музикален съпровод.

Farewell to the great Austrian artist Hermann Nitsch (1938 -2022), the cult provocateur of Viennese Actionism, who invented an art form that existed in real, corporeal, and violent terms. I had the great honour of spending a day with him at his castle in 2007 pic.twitter.com/IEgHSj0UpU