Почина бившият премиер на Шотандия Алекс Салмънд

Б ившият лидер на Шотландия и водач на движението за независимост Алекс Салмънд почина на 69-годишна възраст в Охрид.

Това съобщиха членове на Шотландската национална партия (ШНП), която той някога ръководеше.

На Салмънд му е прилошало и е припаднал, докато е държал реч на конференция в Северна Македония. Предполага се, че причината за смъртта е сърдечен удар.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Alex Salmond, former leader of the SNP and First Minister of Scotland, has died. His leadership brought the SNP into the mainstream and the Scottish Government. He was a titan of the independence movement. Our thoughts are with Moira and his family. pic.twitter.com/RRz1A8iGTz

Политикът е първи министър на Шотландия от 2007 г. до 2014 г. и в два периода е лидер на ШНП - от 1990 г. до 2000 г. и от 2004 г. до 2014 г.

Британския премиер Киър Стармър отдаде почит на Салмънд, наричайки го „монументална фигура на шотландската и британската политика“.

For more than 30 years, Alex Salmond was a monumental figure of Scottish and UK politics. He leaves behind a lasting legacy.



My thoughts are with those who knew him, his family, and his loved ones.



On behalf of the UK government I offer them our condolences today. pic.twitter.com/LV70WrXHlD