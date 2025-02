“Бащата на Nutella” почина на 97 години на Свети Валентин

И звестният италиански химик, наричан „Бащата на Nutella“ заради приноса си към световноизвестния продукт, почина на Свети Валентин на 97-годишна възраст, съобщи семейството му, цитирано от Daily Mail .

Франческо Ривела, овдовял баща на четири деца бе погребан в родния си град Пиемонт, където работи повече от четири десетилетия.

Д-р Ривела е признат за ключова фигура в превръщането на базираната в Алба марка в международен феномен, като участва в разработването на нови продукти в „Химическата лаборатория“ на компанията, напомняща на фабриката на Уили Уонка.

