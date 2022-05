Почина барабанистът на рок група YES Алън Уайт

Д ългогодишният барабанист на пионерите на прогресив рока YES Алън Уайт, работил също с Джон Ленън и Джордж Харисън, почина на 72 години, съобщи Асошиейтед прес.

Семейството публикува вестта за кончината на Facebook страницата на музиканта.

Алън Уайт е починал в дома си в района на Сиатъл, САЩ, след кратко боледуване.

Преди няколко дни YES съобщи, че поради здравословни проблеми Уайт няма да участва в предстоящото турне на групата във Великобритания за 50-годишнината на емблематичния албум "Close to the Edge''.