Почина американската кънтри звезда Лорета Лин

А мериканската кънтри звезда Лорета Лин почина на 90 години, предаде АП, цитирана от БТА.

Покойната певица е дъщеря на миньор от Кентъки.

Откровените ѝ песни за живота и любовта я превръщат в знаменитост в света на кънтри музиката. В изявление за АП семейството на Лин обяви, че Лорета е починала във вторник в дома си в Тенеси.

„Нашата скъпа майка Лорета Лин почина спокойно тази сутрин в съня си,

в любимото си ранчо в Хюрикен милс“, се казва с изявлението на семейството.

Лорета Лин вече е майка на четири деца, когато започва кариерата си през 60-те години.

Песните ѝ са в ярък контраст със съществуващия до момента стереотип сред жените в кънтрито. Лорета Лин е горда с произхода си и това намира отражение в музиката ѝ. Най-големият ѝ успех идва през 60-те и 70-те години с хитовете „Coal Miner's Daughter“, „You Ain't Woman Enough“, „The Pill“, „Don't Come Home a Drinkin“ („With Lovin' on Your Mind“), „Rated X“ and „You're Looking at Country“. Певицата излиза на сцената с разкошни, дълги до земята рокли. Много от тях са създадени от дългогодишния ѝ асистент и дизайнер Тим Коб.

Лорета Лин е първата жена, спечелила приз за изпълнител на годината в кънтри музиката.

През 1972 г. тя печели награда от музикалната кънтри асоциация, а три години по-късно е отличена и от Академията за кънтри музика.

„Не писах музика за мъже. Писах за нас, жените. А на мъжете също им хареса“, каза Лин пред АП през 2016 г.

През 1969 г. Лорета Лин издава автобиографичната песен „Дъщерята на миньора“ („Coal Miner's Daughter“, която става най-разпознаваемият ѝ хит. Това е и заглавието на книгата ѝ от 1976 г., която става основа за филм от 1980 г. със същото име.

Сиси Спейсик играе ролята на Лин и печели „Оскар“ за нея.

Години след най-комерсиалния си успех Лорета Лин печели две награди „Грами“ през 2005 г. за албума си „Van Lear Rose“, който включва 13 песни.

Лорета Лин, родена като Лорета Уеб, е второто от осем деца в семейството.

Родена е в миньорски район в Източен Кентъки. Баща ѝ свири на банджо, а майка ѝ – на китара. „Пея от раждането си“, казва Лорета. Според автобиографията си се омъжва на 13 години за Оливър Лин. По-късно АП разкрива, че всъщност е била на 15. Бракът продължава почти 50 години, преди Оливър Лин да почине през 1996 г. Двойката има шест деца. Ролята на съпруга в биографичния филм се изпълнява от Томи Лий Джоунс.

Съпругът на Лорета Лин я насърчава да пее професионално и помага в ранния етап на кариерата ѝ.

Академията за кънтри музика я избира за артист на десетилетието на 70-те. Влиза в Залата на славата на кънтри музиката през 1988 г. Лорета Лин пише песни и прави записи до 2017 г., когато получава инсулт.