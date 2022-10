Почина актрисата Сашийн Литълфедър, която отказа "Оскар" от името на Марлон Брандо

А мериканската актриса и активистка от коренното население Сашийн Литълфедър ("Малкото перо"), която отказа от името на Марлон Брандо да получи награда "Оскар" през 1973 г., почина на 75 години, предаде АФП, като цитира съобщение на американската киноакадемия, предаде БТА.

В публикацията в Туитър, с която съобщи за кончината ѝ, академията цитира "Малкото перо": "Когато си отида, помнете, че всеки път, когато защитавате своята истина, вие опазвате гласа ми и гласовете на нашите народи".

Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw