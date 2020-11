Почина актриса, изиграла запомняща се роля в "Титаник"

П очина актрисата Елза Рейвън, изиграла една от най-запомнящите се епизодични роли в "Титаник". Тя си е отишла на 91-годишна възраст в Лос Анджелис, съобщава "Дейли мейл".

Elsa Raven, beloved character actress from Back to the Future, Titanic and more, passes away at 91 https://t.co/pEi90xoWy9