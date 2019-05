П итър Мейхю, актьорът, който изигра Чубака и беше любимец на феновете на „Междузвездни войни" е починал на 74 години в дома си в САЩ, съобщиха от семейството му, предаде Би Би Си.

Британско-американският актьор изигра Чубака в оригиналната трилогия, започваща през 1977 г., както и в по-късните филми до 2015 година.

Според списание „Варайъти“ Мейхю е бил открит случайно от продуцентите на „Междузвездни войни“, докато работил като санитар в болница. Създателят на филма Джордж Лукас го облича в костюма на легендарния Чубака заради гигантския му ръст – 218 сантиметра.

Rebellions are built on hope 🌺💔 Rest In Peace Peter Mayhew (Chewbacca).Take good care of our princess in heaven 🖤 pic.twitter.com/6U7wSQmmUw