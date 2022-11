Племенничка на Али Хаменей: Спрете да поддържате този кървав режим, който убива деца

П леменничка на аятолах Али Хаменей, която е изтъкната правозащитничка, е призовала правителствата по света да прекъснат връзките си с Иран заради насилието на иранските власти срещу демонстранти, предаде Ройтерс.

Видеоклипът с този призив на Фариде Морадхани - дипломиран инженер, чийто баща е виден ирански опозиционер и женен за сестра на Хаменей – е станал популярен из социалните мрежи, след като опозиционната агенция ХРАНА съобщи, че тя е арестувана на 23 ноември.

#Iran's Supreme Leader Ayatullah Khamenei's niece,

Farideh Moradhani, has been arrested after releasing a video condemning the “murderous and child-killing regime" after it's crackdown on protesters following the death of #MahsaAminiمهساامینی pic.twitter.com/a8JH3INupa