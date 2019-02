З мия пропътува почти 15 000 километра, свита в обувка на пътничка на самолет. Питонът се настанил в куфара на жената и дори сменил кожата си по време на дългото пътешествие, съобщава CNN.

Шотландката Моира Боксъл се шокирала, когато открила живата змия в обувката си след дългия й полет от Куинсланд, Австралия до Глазгоу, Шотландия.

This woman opened her suitcase after a 9,000 mile flight from Australia to find a python curled up inside https://t.co/i6VjHngn9u

Западната медия се пошегува със случая, като сравни историята с филма от 2006 година "Змии в самолета". В него актьорът Самюел Джаксън влиза в ролята на агент на ФБР, който се бори със смъртоносни змии, качени на борда на самолет.

Вместо да потърси помощ от номинирания за "Оскар" актьор обаче, Боксъл звъни на организацията за защита на животните в Шотландия, пише CNN.

Snake on a plane travels over 15,000km from Mackay to Glasgow before being found in a shoe https://t.co/QCTTVZQGga pic.twitter.com/e9r4b9oQSx