Чешкият милиардер Петр Келнер е загинал в катастрофа с хеликоптер

Ч ешкият милиардер Петр Келнер е загинал в катастрофа с хеликоптер в Аляска, съобщава Ройтерс. Информацията е потвърдена от компанията му PPF.

Петима души, сред които най-богатият човек в Чехия, загинаха по време на ски екскурзия в Аляска, съобщава "Ню Йорк таймс".

Инцидентът станал в събота, когато хеликоптерът, с който пътувала групата, се разбил край един от глетчерите в американския щат.

