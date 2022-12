Грейнаха светлините на коледната елха пред центъра "Рокфелер" в Ню Йорк

С тотици хора се събраха на традиционната церемония по запалването на светлините на коледната елха пред центъра "Рокфелер" в Ню Йорк, въпреки дъжда, който продължи през целия ден. Лошото време не попречи на доброто настроение и на церемонията, на която грейнаха светлините на елхата близо до Белия дом, съобщиха Асошиейтед прес и ТАСС.

The kickoff to the Christmas season in New York City isn't complete without the annual tree lighting at Rockefeller Center https://t.co/pAzIpvQWTq