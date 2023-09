Песков: Срещата на Путин с Ким Чен-ун ще се състои до дни

С рещата на руския президент Владимир Путин със севернокорейския лидер Ким Чен-ун ще се състои до дни, заяви тази вечер говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от световните агенции. Той съобщи това в интервю за журналиста Павел Зарубин за Общоруската държавна телевизионна и радиопредавателна компания.

Putin and Kim Jong-un will discuss bilateral relations during the visit of the DPRK leader to Russia, Peskov told journalist Zarubin. The Russian president will also give an official dinner in honor of Kim Jong-un. pic.twitter.com/D1MC5AeQtk

"Тя (срещата) може да се състои до дни. Това ще бъде визита в пълен формат - ще има преговори на две делегации и след това при необходимост лидерите ще продължат да общуват във формат "един с един". Планира се и официален обяд от името на президента на Русия в чест на госта от Северна Корея", разясни Песков.

На борда на бронирания си влак: Ким Чен-ун отпътува към Русия за среща с Путин

Той добави, че Путин и Ким на първо място ще обсъдят двустранните отношения.

Песков подчерта, че Русия иска да изгради добра, взаимоизгодна връзка със Северна Корея и ще продължи да укрепва приятелството си с тази страна.

🇷🇺🇰🇵Putin’s meeting with Kim Jong-un will take place the other day; in addition to the negotiations, there will be an official dinner in honor of the DPRK leader - Peskov



“Putin and Kim Jong-un will discuss bilateral relations at the talks,” the presidential press secretary said pic.twitter.com/1zi3uLqK1m