Партията на Трюдо побеждава на предсрочните избори в Канада

У правляващата Либерална партия на Канада на премиера Джъстин Трюдо побеждава на предсрочните парламентарни избори, предадоха световните агенции, като се позоваха на предварителни данни на националната Избирателна комисия.

Към момента либералите имат 155 места от 338 едномандатни окръга. Консервативната партия на Канада води в 121 окръга. Квебекският блок води в 29 окръга, а Новата демократическа партия - в 28 окръга. Зелените засега водят в 2 окръга.

Justin Trudeau’s political gamble failed to pay off Monday when Canadian voters kept him as prime minister but denied him an expanded bloc of power in Parliament. https://t.co/oYMQeU0yt8