Парад на победата в Русия, 75 години след Великата отечествена война

В чест на 75-годишнината от победата във Великата отечествена война, днес се провеждат паради в 28 градове на Русия, между които градовете-герои, съобщи ТАСС.

Там, където не са организирани военни паради, се провеждат празнични мероприятия под друга форма.

Първоначално парадът трябваше да се проведе на 9 май, но беше отложен заради пандемията от коронавирус. Решението за пренасрочването беше взето от руския президент Владимир Путин на 16 април. Той обяви на 26 май, че парадът ще бъде на 24 юни.

На събитието бяха поканени държавните глави на много страни, но част от тях отказаха участие заради епидемията от коронавирус и държавите им ще бъдат представени от ръководителите на техните дипломатически представителства в Москва.

Според плановете на министерството на отбраната в парада ще участват над 13 000 военни, 216 единици сухопътна военна техника, 75 самолета и вертолета.

При подготовката за парада военни медици взеха мерки за борба с коронавируса - на всички участници в проявата са осигурени лични предпазни средства и са извършени редовни медицински прегледи.

Парадът ще започна в 10 ч. местно време. Делегации за събитието са изпратили Азербайджан, Армения, Беларус, Узбекистан, Индия, Казахстан, Киргизстан, Китай, Молдова, Монголия, Сърбия, Таджикистан и Туркменистан.

Сухопътната военна техника включва бойни машини от времето на Великата отечествена война - танк "Т-34-85" и противотанкови самоходни артилерийски установки "Су-100". В парада ще участват също така съвременни бронирани автомобили, бойни машини на пехотата, танкове, самоходни гаубици, реактивни системи за залпов огън, зенитни ракетни комплекси, бронетранспортьори.

Над центъра на Москва ще прелетят самолети и вертолети от различни видове. Своите умения ще покажат екипажи от оперативно-тактическата, далекобойната, военно-транспортната и армейската авиация. Шест изтребителя "Су-25" ще пуснат димна завеса с цветовете на руското национално знаме.

