Панама може да сезира ООН заради заплахите на Тръмп

П анамският президент Хосе Раул Мулино може да сезира Съвета за сигурност на ООН, ако новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп не спре да оказва натиск върху страната по въпроса за Панамския канал, пише вестник "Политико".

Както съобщава изданието, цитирайки бившия панамски президент Ернесто Перес Баладарес, в сряда тази седмица Мулино му е казал насаме, че ако Тръмп продължи да заплашва страната му, той може да отнесе въпроса до Съвета за сигурност на ООН (през 2025-2026 г. страната ще бъде непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН).

Panama's former leader Ernesto Balladares:



Panama may take the issue to the UN Security Council if Donald Trump continues his threats. pic.twitter.com/s5DEamMlri