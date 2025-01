Отнеха шофьорската книжка на Stormzy за 9 месеца

Stormzy получи забрана да шофира в продължение на девет месеца, след като полицейски служител под прикритие го хвана да използва мобилен телефон зад волана на Rolls-Royce в Лондон през март миналата година.

Окръжният съдия Андрю Суит каза, че шофьорското досие на Stormzy "не е добро" и разкритикува "опасните и безотговорни" действия. На съда беше казано, че той вече има шест точки в книжката си за предишни нарушения за превишена скорост.

