Откриха тяло на мъж в статуя на динозавър

И спанската полиция откри мъртвото тяло на 40-годишен мъж в статуя на динозавър в град в близост до Барселона, предаде Франс

прес.

Следователите се опитват да изяснят как и защо този човек се е озовал във вътрешността на статуята на стегозавър в градчето Санта Колома де Граманет.

По всичко личи, че става дума за нещастен случай, считат полицейските власти. Те не открили никакви улики, които да говорят за криминално деяние.

