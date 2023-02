Откриха над 1 млн. евро в леглото на бивш зам.-министър на отбраната на Украйна

Б ивш заместник-министър на Министерството на отбраната на Украйна е държал в дома си около 1 млн. долара, съобщи украинският "Корреспондент".

Журналистите на "Украинска правда" са получили от източници от правоохранителните органи видеозапис от августовските обиски в дома на бившия заместник-министър на отбраната Олександър Миронюк, който е разследван за измами с обществени поръчки в Министерството на отбраната. Органите на реда открили в леглото му почти един милион долара.

Searches at the ex-Deputy Defense Minister of Ukraine, Alexander Mironyuk, where piles of money were found in his sofa



Video shows the levels of corruption and theft plaguing Kiev's regime. pic.twitter.com/xgpaL8irm6