Почина авторът на "Орелът кацна" Хенри Патерсън

Б ританският писател на трилъри и криминални романи Хенри Патерсън, придобил световна популярност с псевдонима си Джак Хигинс, почина на 92-годишна възраст, предаде Би Би Си, като цитира издателството "ХарпърКолинс".

Авторът на бестселъра "Орелът кацна" е умрял в дома си на остров Джърси, заобиколен от семейството си.

Той има 85 книги, които написва в периода между 1959 г. и 2017 г.

Британецът придобива световна слава през 1975 г., когато излиза "Орелът кацна", от който са продадени повече от 50 милиона копия по целия свят. На следващата година книгата, която разказва за нацистки план за отвличането на Уинстън Чърчил по време на Втората световна война, е екранизирана от американския режисьор Джон Стърджис. В главните роли са Робърт Дювал, Доналд Съдърланд и Майкъл Кейн.

Henry Patterson, Author Who Wrote ‘The Eagle Has Landed’ Under Pseudonym Jack Higgins, Dies at 92 https://t.co/RMWrLeFESQ