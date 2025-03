Отиде си боксовият шампион Джордж Форман

А мериканският боксов шампион Джордж Форман, смятан за един от най-великите в този спорт, почина на 76-годишна възраст, предаде Ройтерс, като се позова на публикация от семейството му в социалната мрежа "Инстаграм".

"Филантроп, олимпиец, два пъти световен шампион при професионалистите в свръхтежка категория, той бе дълбоко уважаван - една сила на доброто, човек на дисциплината и отдадеността, защитаващ своите завети, борещ се неуморно да запази добрата си репутация - в името на семейството", гласи постът.

Boxing legend George Foreman has passed away. The two-time world heavyweight champion and an Olympic gold medalist was 76 pic.twitter.com/luMKKwJISb

Безмилостният нокаутьор губи за първи път титлата си в знаменитата битка с Мохамед Али през 1974 г., останала в историята като Грохотът в джунглата (Rumble in the Jungle) в Киншаса (тогава столица на Заир, сега ДР Конго), за да си върне титлата на планетата две десетилетия по-късно. Тогава нокаутира Майкъл Мурър (за поясите на Световната боксова асоциация - WBA, и Международната боксова федерация - IBF).

Малко след раждането си на 10 януари 1949 г. в Маршал, щата Тексас, той се мести с майка си и останалите ѝ шест деца в Хюстън.

На 19 години, в 25-ия си бой на аматьорския ринг печели златото на Олимпиадата в Мексико през 1968 г. След 37 победи като професионалист става за първи път световен шампион в Кингстън, Ямайка, когато отказва във втория рунд действащия първенец Джо Фрейзър. С тази победа печели поясите на WBС (Световния боксов съвет) и WBA.

George Foreman, the Olympic gold medalist and two-time heavyweight boxing champion, has died. His family said he passed away surrounded by his loved ones.https://t.co/ET3tosUuMv