Осъдиха британка, оплакала се от изнасилване от 12 души

С ъд в Кипър намери днес за виновна в лъжесвидетелство британската гражданка, която преди шест месеца обвини израелски младежи в групово изнасилване.

Районният съд в Паралимни реши, че 19-годишната британка е излъгала, че е била изнасилена от 12 израелски тийнейджъри.

Жената беше арестувана, след като полицията обяви, че тя е оттеглила показанията си, че те са я насилили в хотелска стая в курорта Агия Напа в средата на юли.

Пред съда обвиняемата заяви, че е оттеглила показанията си под натиск от полицията след многократни разпити без адвокат. Прокуратурата и съдът обаче не приеха това обяснение.

