Остър сблъсък по линията САЩ - ЕС за Сърбия и Косово

П редседателят на Мюнхенската конференция за сигурност Волфганг Ишингер реагира гневно в Туитър на това, че бившият посланик на САЩ в Германия Ричард Гренел организира среща на представители на Белград и Прищина на 27 юни в Белия дом без координация с Европейския съюз.

Гренел отговори, че са необходими действия, а не само думи.

"Противно на ЕС? Реакция от Берлин, Париж, Брюксел? Ами ако ЕС преговаря за дълбоки и приобщаващи области на свободната търговия с талибаните?“, написа Ишингер.

Гренел отговори, като попита защо Ишингер не предложи на Европейския съюз да предприеме стъпки към либерализиране на визите за сърби и косовари.

"Ние приветстваме всички действия, а не само думи", заяви Гренел. "Защо не обявите, че ЕС трябва да предприеме стъпки във връзка с визите - това, което обещаха от години? Народите на Косово и Сърбия заслужават прогрес".

