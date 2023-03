"Онези, които останаха": Започва продукцията на първия сериал за войната в Украйна

З апочна заснемането на първия международен сериал в Украйна от началото на войната. Подкрепеният от Red Arrow Studios International антологичен сериал "Онези, които останаха", за който Deadline разкри за първи път през август, започна първия снимачен блок на три от шестте си епизода миналата седмица. Вторият блок ще започне следващия месец, а предаването е планирано за есента.

Няколко скандинавски мрежи вече са се присъединили към продукцията, а Deadline споделя, че са сключени договори с още мрежи.

Трите епизода, които се снимат в момента, са озаглавени "Киев-Берлин", "Бездомници" и "В зоопарка". Първият епизод разказва историята на бездомник, който се присъединява към Териториалната отбрана и най-накрая получава видимост и цел в живота. Вторият обръща внимание на чистач в частна зоологическа градина, който спасява животни, когато руснаците нахлуват, а третият представя Клаус от Германия, който пристига, за да отведе на безопасно място момичето, с което се е запознал в Берлин, но в крайна сметка решава да остане и да помага, намирайки своя смисъл в живота.

Ръководителят на предаването Анастасия Лодкина заяви, че "искахме да споделим светлината на нашия народ в най-мрачните ни моменти".

