Огромна трагедия в Тайван, десетки жертви на пожар в жилищен блок

Н ай-малко четиридесет и шест души загинаха и десетки бяха ранени при пожар рано тази сутрин в сграда в град Гаосюн, Южен Тайван, предаде БТА, като се позова на официални данни.

"При пожара бяха ранени 41 души и загинаха 46", заяви пожарната служба на Гаосюн.

Пожарът в 13-етажната сграда е избухнал рано тази сутрин и е опустошил няколко етажа от зданието, в което има както апартаменти, така и търговски обекти, преди пожарникарите да успеят да го овладеят.

Повечето жертви са от седмия до единадесетия етаж, където има апартаменти. На първите пет етажа, в които се помещават търговски обекти, не е имало хора по време на пожара.

Пожарната служба е изпратила над 70 пожарни автомобила.

The mixed-use building is 40 years old and most residents are low-income. There are only 3 fire extinguishers per floor because residents cannot afford more, local media report. pic.twitter.com/DaIZKZ3s5V