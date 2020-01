Огромна бездна погълна автобус в Китай, шестима са загинали (+Видео)

Шестима души са загинали, а 10 са изчезнали, след като огромна дупка в земята погълна автобус и пешеходци в Китай, съобщава BBC.

6 bodies have been found in the a road cave-in in northwest #China's Qinghai Province. A bus fell into a hole caused by a road cave-in at around 5:36 p.m. on Monday. #Rescue work is still tensely ongoing now for the missing. The cause of the incident is not immediately clear. pic.twitter.com/G2lAz8OD0S