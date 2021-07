Огромен пожар в болница в Ирак, жертви

Б роят на загиналите при пожара в болница в иракския град Насирия, където са били лекувани пациенти с коронавирус, достигна 66, заявиха днес здравните власти, цитирани от "Ройтерс".

Близо до градската морга се събра тълпа от разгневени хора, обвиняващи местните власти в небрежност.

Iraq: Hospital fire in Covid ward kills dozens https://t.co/d6YIf5N1fk

При снощния пожар бяха ранени над 100 човека. По първоначални данни огънят е избухнал, след като искра от неизправни кабели е предизвикала експлозия на кислородна бутилка, казаха представители на полицията и службата за гражданска защита.

През април при подобна експлозия в болница с пациенти с коронавирус загинаха най-малко 82 човека, а 110 бяха ранени.

Dozens killed as fire rips through Iraq COVID hospital https://t.co/iSG8IYkjjf

Според ръководителя на иракската Комисия за правата на човека Али Баяти снощният взрив е показал колко неефективни продължават да са мерките за безопасност в здравната система в страната.

VIDEO — Blaze engulfs #COVID19 hospital in Iraq's Nassiriya, killing at least 39 people, injuring 20pic.twitter.com/60uggfpOhs