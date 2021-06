Огромeн пожар в близост до лондонското метро

О громен пожар избухна в близост до метростанция „Elephant and Castle” в Лондон.

На място са изпратени екипи от над 70 огнеборци. Хората в близост до спирката са евакуирани.

В интернет се появиха кадри, на които се вижда как от мястото излизат големи огнени кълба.

За инцидента е съобщено малко след 14 часа местно време. Към този момент няма информация за пострадали.

Ten fire engines and around 70 firefighters are on scene to tackle the fire in Elephant and Castle.



According to @LondonFire, the blaze is by railway arches close to the station https://t.co/IVBqRazAwY pic.twitter.com/mfEUzkE2gq