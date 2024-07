Огнен ад в Калифорния: Пожари пламнаха на фона на горещата вълна

П ожари бушуват в различни части на американския щат Калифорния, който е обхваната от гореща вълна, предаде Франс прес. Нов пожар се разрази близо до парка Йосемити.

*Видеото е архивно!

A fast-moving wildfire near Yosemite National Park in northern California triggered evacuations on Thursday amid extreme heat. The fire burned 843 acres and had only 5% containment by Friday morning. pic.twitter.com/NcZGMPlPho

Температурите в щата достигат на места 47 градуса по Целзий.

В северната част на щата пожарникарите успяха да овладеят силен пожар, заради който няколко хиляди души бяха евакуирани.

Multiple wildfires are spreading in California. The Thompson Fire was burning in Oroville this week, as the Toll Fire burned near Calistoga. The French fire raged in Mariposa, where the entire town was under a mandatory evacuation order Thursday night. pic.twitter.com/9VVOv4XWXc