Огнен ад в Калифорния, обявиха извънредно положение

Г убернаторът на американския щат Калифорния обяви извънредно положение в целия щат заради огромния пожар, пламнал от невиждано силен вятър, който доведе до принудителни евакуации, масови прекъсвания на тока и застрашава градовете в прочутия с производството си на вино регион Сонома.

Така нареченият пожар Кинкаде, северно от Сан Франциско, вилнее на площ от 30 хил. декара

и само 10% от него е бил овладян в неделя вечерта, съобщават от щатската противопожарна служба, цитирани от агенция Франс прес (AFP).

Огнената стихия унищожи десетки домове и винарни, включително емблематичната винарска изба Сода, създадена през 1869 г. Собствениците съобщиха в социалните мрежи, че целият персонал на избата е в безопасност. Най-малко две болници в град Санта Роса са евакуирали пациенти към други лечебни заведения през уикенда.

Пожарът Кинкаде, който е най-опустошителният в Калифорния тази година, започна в сряда и се разпространи много бързо, благодарение на изключително мощните пориви на вятъра, които достигнаха до 145 км/ч. Губернаторът Гавин Нюзом обяви извънредно положение в неделя заради „безпрецедентните” бурни ветрове, които значително повишават риска от пожари.

„Разгръщаме всеки наличен ресурс и се координираме с множество агенции, докато продължаваме да реагираме на тези пожари“, се казва в изявление на губернатора. „Изключително важно е хората в зоните за евакуация да се съобразяват с предупрежденията на длъжностните лица“, добави той

Приблизително 180 000 души са били принудително евакуирани,

включително в части на Санта Роза и голяма част от окръг Сонома чак до Тихия океан.

„Това е най-голямата евакуация, която всеки от нас в шерифското ведомство може да си спомни. Погрижете се един за друг”, написа в социалната мрежа Туитър службата на шерифа на окръга Сонома.

