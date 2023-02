Оглушителни сирени в Киев на фона на срещата на върха ЕС-Украйна

С ирените за въздушна тревога отекнаха в Киев малко преди началото на срещата на върха ЕС-Украйна, за която в украинската столица дойдоха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел и 15 еврокомисари.

Урсула фон дер Лайен и още 15 еврокомисари са в Киев

По-късно днес европейските представители ще имат среща с украинския президент Володимир Зеленски.

След като отекнаха първо в Киев, сирените за въздушна тревога отекнаха после и в цялата страна, съобщава Франс прес.

Фон дер Лайен и еврокомисарите пристигнаха в Киев още вчера с влак.

Борел: Не бих се изненадал, ако САЩ и Германия променят позицията си

Председателката на ЕК вече се видя със Зеленски.

Днес в украинската столица пристигна председателят на Европейския съвет Шарл Мишел. Той обеща подкрепа на Украйна в нейната амбиция да се присъедини към ЕС, предаде Франс прес. Мишел написа това в Twitter при пристигането си в Киев.

Германия одобри доставката на танкове "Леопард 1" за Украйна

Back in Kyiv for the EU-#Ukraine Summit with @ZelenskyyUa @vonderleyen and @JosepBorrellF



There will be no let up in our resolve.



We will also support you every step of the way on your journey to the EU. pic.twitter.com/3fnmajrtAZ