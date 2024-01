Обвиниха актрисата Миа Гот, че е ритала статист в главата

М иа Гот беше засегната от съдебен процес, след като статист твърди, че го е ритнала в главата, докато е снимала сцена за предстоящия филм MaXXXine.

Миа Гот, най-известна с роли във филми на ужасите, е изправена пред съдебен процес за предполагаем инцидент на снимачната площадка.

Статист на име Джеймс Хънтър я обвинява, че го е "ритнала в главата" по време на снимките на филма MaXXXine.

Джеймс, който работи заедно с Миа по филма, също включи режисьора Ти Уест и продуцентската компания A24 в своя иск.

Той твърди, че е бил неправомерно уволнен след докладване за инцидента. Според Джеймс, Миа е била предупредена, че не трябва да стъпва върху главата му по време на снимките, но тя умишлено го ритнала.

Shia LaBeouf’s wife, Mia Goth, sued by movie extra for allegedly kicking him in the head — on purpose pic.twitter.com/9VL6WbIl5r