Изборите в САЩ: Кой води - Тръмп или Байдън

Д нешният вот за президент на САЩ е един от най-оспорваните в историята. След изненадващ обрат в Мичиган, позицията на настоящия президент Доналд Тръмп вече е губеща. Опонентът му Джо Байдън ще спечели, ако моментният резултат се запази.

Мичиган е един от най-оспорваните щати между двамата. През почти целия ден Тръмп водеше, но с напредването на броенето на гласовете от голямата градска зона Детройт, Байдън обърна резултата. При 95% преброени бюлетини той вече има 49,4%, срещу 49,1% за настоящия президент на САЩ. Преднината на кандидата на Демократите е минимална и нов обрат, този път в полза на Тръмп, е напълно възможен.

В момента остава нерешен резултатът в само 7 щата, сочат прогнозните данни на "Асошиейтед прес". В 3 от тях води Байдън – Невада, Уисконсин и Мичиган. Ако ги спечели той печели и президентските избори, защото ще получи мнозинство от 270 делегата в Избирателната колегия.

Междувременно Тръмп води в Аляска, Пенсилвания, Северна Каролина и Джорджия. Но дори да победи и в четирите, той пак ще загуби президентските избори, ако не спечели още поне един щат.

Спрямо 2016 г. Байдън постигна обрат в Аризона, която тогава подкрепи Тръмп. И ако сега задържи преднината си в Мичиган, това ще му бъде достатъчно за генерална победа, като той печели и популярния вот с близо 2,5 милиона гласа преднина.

Избирателната активност е рекордно висока. Гласували са 150 млн, избиратели, което е с около 20 млн. повече в сравнение с 2016 г. Заради пандемията от новия коронавирус две трети от гласувалите са го направили по пощата.

Доналд Тръмп обяви победа срещу опонента си Джо Байдън, въпреки неокончателните резултати от няколко оспорвани щата, които може да решат изхода от американските президентски избори, предаде Ройтерс. Той дори поиска да бъде спряно по-нататъшното броене на гласовете.

"Ще спечелим. Доколкото ми е известно, вече сме спечелили", заяви Тръмп в изявление пред свои симпатизанти. Той също така каза, че ще сезира Върховния съд заради извършени изборни измами, но не представи доказателства в подкрепа на твърденията си.

Но изборните резултати от щати като Пенсилвания, Уисконсин, Мичиган и Джорджия все още са неясни. Прогнозните резултати на големите телевизии и на "Едисън рисърч" показват, че Тръмп все още не е достигнал необходимите за преизбиране 270 гласа на членове на Избирателната колегия.

Фейсбук предупреди, че все още няма обявен победител. "Веднага след като президентът Тръмп направи преждевременно изявление за победа, започнахме да публикуваме информация във Facebook и Instagram, че преброяването на гласовете продължава и все още няма победител", пишат от социалната мрежа.

Once President Trump began making premature claims of victory, we started running notifications on Facebook and Instagram that votes are still being counted and a winner is not projected. We're also automatically applying labels to both candidates’ posts with this information. pic.twitter.com/tuGGLJkwcy