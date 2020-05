"Обещах на мама": Момиче превози болния си баща с колело на 1200 км в Индия

И ндийското момиче на петнадесет години, което се прочу с това, че превози с велосипед болния си баща на 1200 км в Индия, споделя, че и през ум не й е минавало да се откаже, след като обещала на майка си, че ще върне баща си жив и здрав у дома, съобщи фондация "Томсън Ройтерс".

Изтощителното пътешествие на Джоти Кумари с безработния й баща от предградията на Делхи до родното село, на 1200 км оттам, се превърна в сензация по света и хвърли светлина върху съдбата на безработните мигранти в Индия.

Тийнейджърката казва, че обещала на майка си да върне баща си у дома, след като останали без храна и пари, за да си плащат наема

в момент, когато в Индия бе наложена пълна карантина заради пандемията от новия коронавирус.

Bihar girl 15-year-old Jyoti Kumari , who cycled down 1200km carrying father, will be called for trial by cycling federation. 🇮🇳🇮🇳https://t.co/zEPbvx1Llr#Bihar#India#PositiveVibes#BBC pic.twitter.com/rwgOfHvwVm