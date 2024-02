Нови подробности за украинския удар срещу пекарна (СНИМКИ/ВИДЕО)

Р уското министерство на извънредните ситуации съобщи, че негови служители са извадили изпод развалините телата на 20 души след вчерашната украинска атака срещу сграда, в която се помещавала пекарна, в град Лисичанск, в окупираната Луганска област в Източна Украйна, предаде Ройтерс.

11 загинали при украински удар срещу пекарна в Източна Украйна

Министерството публикува видео, на което се вижда как служители на службата за спешна помощ изнасят на носилка от руините на сградата в тъмнината двама души, които са в кръв. По-рано ведомството съобщи, че негови служители са спасили 10 души и са ги предали на медиците.

По конструкцията и цвета на сградата, както и по знак, съвпадащ със снимки от района, Ройтерс е успяла да потвърди мястото от друго видео, заснето в светлите часове на деня и разпространено от министерството на извънредните ситуации. То съвпада с място от картите на Гугъл (Google maps), идентифицирано като ресторант "Адриатик" на улица "Московска" в Лисичанск. Ройтерс обаче не може да провери по независим начин датата на заснемане на кадрите, нито други подробности за репортажа от района, който Русия заяви, че е анексирала през 2022 г.

👀 Lysychansk, Luhansk region. ❗️ At approximately 2:00 p.m., the Armed Forces struck the Adriatic restaurant during the Russian lunch. According to preliminary information, up to 40 soldiers are under rubble. pic.twitter.com/EgSxjHuWPO

За момента няма коментар от украинска страна за случилото се.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че по време на нападението в сградата са се намирали "десетки цивилни" и че при атаката са били използвани западни оръжия.

Контролираният от Русия Лугански информационен център съобщи, че Украйна е обстрелвала пекарната, използвайки доставената от САЩ мобилна артилерийска ракетна система HIMARS.

Агенция ТАСС цитира руски служител от оперативните служби, според когото средната възраст на жертвите е между 30 и 40 години. Той е уточнил, че до момента сред загиналите няма деца и че разчистването на развалините продължава.

About Lysychansk:

5 hours ago the occupiers wrote about 20 killed, but they still have not asked the UN for a special meeting.

Now I will explain why:

All 20 killed were occupiers.

Lysychansk is located right next to the front line. The city is destroyed like Bakhmut. Finding 40… https://t.co/7EBHcnjnbP pic.twitter.com/RIEycUkctq