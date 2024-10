Тропическа буря може да се формира през следващата седмица в Карибите

С лед няколко опустошителни урагана и в момент, когато тропическата буря "Оскар" се насочва към Бахамските острови, метеоролозите наблюдават район в Карибите, където може да се развие тропическа буря "Пати".

AccuWeather публикува доклад за потенциалната заплаха в понеделник, отбелязвайки, че в региона се очертава зона с повишен риск за развитие, която може да предостави подходящи условия за формиране на тропическа буря.

(Видеото е архивно: Ураганът „Оскар” взе шест жертви в Куба)

#tropics Update!

The @NHC_Atlantic has upgraded from 40% to a 70% now in the #carribean .

No #US impact expected as of right now. pic.twitter.com/AOWeiEPYky