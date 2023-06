"Нова ера": Ердоган представи новия си кабинет след встъпването в длъжност (СНИМКИ)

Ч асове след като положи клетва за трети мандат като президент, турският президент Реджеп Тайип Ердоган представи новия състав на кабинета, като назначи влиятелен шеф на шпионажа за външен министър, а приятелски настроения към пазара Мехмет Шимшек за министър на финансите.

Ердоган положи клетва в парламента, след като спечели исторически втори тур на изборите за удължаване на двугодишното си управление, и обеща да служи "безпристрастно".

Той също така призова за единство и да се оставят настрана гневът и недоволството от предизборната кампания, докато говореше по време на пищна церемония в президентския си дворец в столицата Анкара, на която присъстваха десетки световни лидери.

Преобразяващият се, но разединяващ лидер на Турция спечели втория тур на изборите на 28 май срещу мощна опозиционна коалиция, въпреки икономическата криза и гнева заради реакцията на земетресението от февруари, при което загинаха над 50 000 души.

Ердоган спечели 52,18% от гласовете, докато светският му съперник Кемал Киличдароглу получи 47,82%, сочат официалните резултати.

"Като президент се заклевам в своята чест и почтеност, пред великата турска нация... да работя с всички сили, за да защитя съществуването и независимостта на държавата... и да изпълнявам безпристрастно задълженията си", заяви Ердоган в парламента след церемония пред сградата, на която отдаде чест на войниците под проливния дъжд.

Привържениците в парламента аплодираха Ердоган с едноминутни овации след полагането на клетвата, докато някои опозиционни депутати отказаха да станат.

В клетвата си Ердоган също така обеща да не се отклонява от върховенството на закона и светските принципи на републиката, основана от Мустафа Кемал Ататюрк преди 100 години.

Най-дългогодишният лидер на Турция, който оцеля след масови протести, корупционен скандал и неуспешен опит за преврат, откакто дойде на власт през 2003 г., сега е изправен пред значителни непосредствени предизвикателства през третия си мандат, включително забавящата се икономика и напрежението със Запада.

Ердоган смени почти всички членове на кабинета си с изключение на министрите на здравеопазването и културата.

Той назначи бившия вицепремиер Мехмет Шимшек, който е уверена фигура с международен авторитет, за министър на финансите.

Решаването на икономическите проблеми на страната ще бъде първият приоритет на Ердоган, защото инфлацията е 43,70%, което отчасти се дължи на неортодоксалната му политика на намаляване на лихвените проценти с цел стимулиране на растежа.

Бивш икономист от Merrill Lynch, Шимшек е известен като противник на нетрадиционната политика на Ердоган.

Той беше министър на финансите между 2009 г. и 2015 г. и вицепремиер, отговарящ за икономиката, до 2018 г., преди да се оттегли преди поредицата сривове на лирата през същата година.

Ердоган назначи ръководителя на Националната разузнавателна организация (МИТ) Хакан Фидан за външен министър.

Фидан е начело на MIT от 2010 г. насам - и Ердоган веднъж нарече 55-годишния мъж свой "пазител на тайните".

Ердоган е посочил Джевдет Йълмаз за нов вицепрезидент, който ще замени Фуат Октай. Ердоган не е посочил други на позицията и ще работи с един вицепрезидент.

Ето и списък с останалите министри в кабинета:

По-рано Ергоган е заявил, че кабинетът ще проведе първото си заседание на 6 юни. Реджеп Тайип Ердоган положи клетва като президент и започна своя трети и последен мандат на поста.

Ердоган, застанал до съпругата си Емине, обеща да прегърне всички слоеве на обществото по време на церемония в двореца си по-рано през деня.

"Ще прегърнем всички 85 милиона души, независимо от техните политически възгледи, произход, вероизповедание или секти", каза той, надявайки се, че призивът му ще бъде отразен и от неговите опоненти. "Турция се нуждае от единство и солидарност повече от всякога", каза той.

Поляризацията в обществото се задълбочи при управлението на Ердоган - наричан от привържениците си "Рейс" ("вождът").

"Искаме всички опозиционни сегменти, включително журналистите, писателите, гражданското общество, артистите и политиците, да се примирят с националната воля", каза той. "Ако има недоволство, ако сърцата са разбити, нека да намерим начин да се помирим".

Сред чуждестранните гости на церемонията бяха президентът на Азербайджан Илхам Алиев, президентът на Венецуела Николас Мадуро, вицепрезидентът на Иран Мохамед Мохбер, десният министър-председател на Унгария Виктор Орбан и председателят на долната камара на руския парламент Вячеслав Володин.

Като последен знак за размразяване на отношенията между двамата заклети врагове присъства и министър-председателят на Армения Никол Пашинян.

