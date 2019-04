Н ов взрив избухна в Шри Ланка. Експлозията е станала в четвъртък сутринта в района на Пугода, на около 40 километра източно от столицата Коломбо, предаде агенция Ройтерс, позовавайки се на информация от местни жители и полиция.

BREAKING: Blast heard in Pugoda town, 40 km east of Sri Lanka capital Colombo - police and local residents pic.twitter.com/IMH39kGRPp