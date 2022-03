Нов локдаун в Китай заради COVID-19

К итай нареди блокиране на град с девет милиона души поради скок в случаите на COVID-19, съобщават от Sky News.

Бизнеси и транспортни връзки са прекратени в Чанчун и жителите трябва да останат вкъщи, като само един член на семейството може да напусне, за да купува необходимото на всеки два дни.

