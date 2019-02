Норвегия ще строи плаващи тунели на около 30 метра под повърхността на водата. Това е най-амбициозната част от бъдещият проект, който ще включва и най-дългият и най-дълбоко разположен подводен тунел в света - пробит през скална основа под морското дъно - широк 392 метра и с дължина 27 километра.

Ако успее да завърши проекта си, Норвегия може да спечели глобална надпревара срещу държави като Китай, Южна Корея и Италия, които проучват подобни проекти.

Със своите магически ледници, фиорди и планини, Норвегия е известна със своите уникални природни пейзажи.

Но нейният неравен терен прави придвижването трудна задача. Над 1, 000 фиорди лежат по западния бряг на скандинавската страна, който е дом на една трета от населението на страната.

В момента, за да се извърши пътуване от 1100 километра между южния град Кристиансанд и Трондхайм на север през западния бряг, в момента са необходими 21 часа и се изискват седем фериботни връзки.

Правителството иска да намали това време наполовина с помощта на 40-милиардна инфраструктура, за да премахне използването на ферибот по маршрута.

Норвежката публична администрация за пътищата (NPRA), правителственият орган, отговарящ за проекта, цели да завърши строителството до 2050 г.

